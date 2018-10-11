” الإسكان ” تلزم المطورين بتسليم الوحدة للمشتري خلال 30 يوما بعد انتهاء البناء

علي القحطاني (صدى):

اشتملت مسودة العقد الاسترشادي للجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي» التابعة لوزارة الإسكان، على بند يلزم المطورين بتسليم الوحدة للمشتري في تاريخ التسليم المحدد مع نقل ملكيتها فور الانتهاء من أعمال البناء وبما لا يزيد على 30 يومًا من تاريخ صدور شهادة إتمام البناء بشرط سداد جميع الدفعات في مواعيدها.

وبذلك يمنح المطور المشتري المتأخر عن السداد مهلة 21 يوما عن كل دفعة، وفي حال عدم الالتزام يرد جميع مادفعه المشتري خلال 90 يوما ويبيع الوحدة لطرف ثالث، ويستحق المطور العربون والرسوم الإدارية بما لايزيد على 5%

من ثمن العقد.

وفي المقابل يلتزم المشتري بسداد الثمن على دفعات في المواعيد المحددة، وعدم المطالبة بالإفراغ دون سداد جميع الدفعات، فضلا عن الموافقة على إدراج معلوماته في السجل الائتماني، وعدم الاعتراض على أعمال البناء بدون وجود مبرر لذلك.