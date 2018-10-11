انعدام الرقة..!!

في بعض دول الغرب عدوانية لا مثيل لها في العالم وحتى الآباء ليس لهم قلوب ترق أو ترحم أبنائهم فكيف هم في تعاملهم مع الآخرين

أرقام مخيفة تتزايد في العنف الخفي والمعلن عبر ممارسات لا إنسانية وبكل أسف لدينا قلة تحذو حذوهم كلما ابتعدوا عن الدين الحنيف وتعاليمه.

فعلى سبيل المثال لا الحصر أم تضرب طفلها بشدة و غلظة في تكرار يكاد يكون يومياً مرة أو مرتين مما كان لهذا الفعل الشرس المتجبر أثر وضجر و تساؤلات من الجيران نتيجة لشدة ما يحس به الطفل ابن العاشرة من عمره من ضربات موجعة اسمعتهم صريخه المدوي في أدوار البناية التي تسكنها كلها.

ولكون الطفل لا يحتمل ضربها المبرح ولم تتمكن من إخفاء صوته وآلامه عن منتقديها من الجيران فهي بلا حياء لم تبالي بانتقادهم بل خوفا من أن يبلغ أحدهم السلطات فتعاقب هي على فعلها،وبدهاء ابليسي ابتكـرت طريقة شيطانية لكي توقف تذمر الجيران و تستمر بضرب ابنها بلا هوادة حيث اتخذت من الموسيقى سبيلا لاستمرار وحشيتها وبتستر صوتي يخفي جرمها ويمد في عمر الضرب ولسان حالها يوحي بأنها لم تفكر في المعالجة بأساليب غير الضرب و الإيذاء الجسدي لطفلها بل هي مصرة على الضرب دون ان تبتكر حلا يقلل من عنفها تجاه الطفل ولأن العيب معظمه فيها فقد جعلت الطفل المعاقب يذهب إلى المذياع فيبحث عن قناة موسيقية صاخبة ليرفع صوت الموسيقى كي يمتد الصخب فيغطي أرجاء البناية وتختفي معه فعلتها الشنيعة باختفاء صراخ الطفل خلف نغمات الشيطان وألحانه .

إنهم لا يرجون لله وقاراً و لايرحمون أحدا أمام مبتغاهم، ولا يكون إلا ما يريدون أشرا كان أم خيرا مالم يردعهم شئ مادي، و مراقبة مباشرة تمنعهم و تجرمهم فالرقيب عليهم زرع الكاميرات في كل مكان لتوثيق الأفعال و لتقليل الجريمة ولم يفكر في بناء الإنسان السوي الذي يخشى الله في أمره ونهيه سرا و علانية.

نسأل الله لنا ولكم أن يعيذنا و من نحب من شر العدوانية و الجور في التعامل.