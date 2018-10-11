7 إصابات في حادث انقلاب حافلة نادي الليث بمكة

مكة المكرمة(صدى):

تعرضت حافلة فريق نادي الليث، فجر اليوم الخميس، إلى حادث مروري على طريق الساحل القديم ” مكة_ الليث “.

وأسفر الحادث الذي وقع في الثالثة فجر اليوم، عن إصابة 7 أشخاص بينهم لاعبان ومدرب الفريق وقائد الفريق.

وأكد الهلال الأحمر بمكة، أن الإصابات التي نتجت عن الحادث طفيفة إلى متوسطة، وتم نقل المصابين عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى النور التخصصي بمكة.

وأشارت المعلومات إلى أن أسباب الحادث تعود إلى تجاوز خاطئ من إحدى الشاحنات، ما أدى إلى انقلاب وانحراف حافلة اللاعبين.

يُذكر أن الفريق كان في طريقه إلى مكة لخوض مباراة مع أحد الأندية بالعاصمة المقدسة ضمن تصفيات كأس الملك للدرجة الثالثة.