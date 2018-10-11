رئيسة البلدية النسائية بجدة تكشف عن عدد المراجعات قبل الخدمات الإلكترونية

نايف السالم(صدى):

قالت رئيسة البلدية النسائية بأمانة جدة مريم أبو العينين إن الخدمات البلدية باتت بلا ورق، مما اختصر المسافات الطويلة لسهولة الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد، مضيفة أن المراجعات قبل الخدمات الإلكترونية من 70 إلى 80 مراجعة شهرياً، أما الآن فلا تتعدى المراجعات النسائية للبلدية 13 مراجعة.

وأشارت إلى أن المنشآت النسائية في جدة بلغت 5446 منشأة، أهمها مغاسل الملابس والأندية الرياضية النسائية والمطاعم والاستديوهات، موضحةأنه في الوقت الحالي تستطيع المستثمرة اختيار أي نشاط تجاري حسب أنشطة الوزارة المتاحة مثل الرجال.

وتابعت أن البلدية الفرعية النسائية جزء من التعاون البلدي للحفاظ على المستوى البيئي، ورفع المستوى الصحي البيئي من خلال رقابة الأنشطة صحياً، مما يخدم البيئة السليمة.