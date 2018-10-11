” بومبيو ” : مستعدون لتمويل إعادة إعمار سوريا في حالة واحدة

واشنطن(صدى):

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تريد حلاً سياسياً وسلمياً بعد 7 سنوات من النزاع، كما تريد ” أن تخرج القوات الإيرانية أو المدعومة إيرانياً من سوريا “.

وأوضح أن الولايات المتحدة لن تمول إعادة إعمار سوريا، ما دامت القوات الإيرانية أو المدعومة من إيران لم تغادر هذا البلد بشكل نهائي، مشيرا إلى أن اليوم النزاع في سوريا بات عند منعطف.

وذكر أن هذا ” الوضع الجديد ” على الأرض ” يتطلب إعادة تقييم مهمة أمريكا في سوريا ” ؛ ففي وقت تشكل هزيمة تنظيم داعش الهدف الأول؛ فإنها ليست الهدف الوحيد، على حد قول بومبيو، محذرا طهران من أنها ” ستدفع الثمن غالياً ” إذا هددت الولايات المتحدة أو أياً من حلفائها.