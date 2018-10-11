10 أعراض تؤكد إصابتك بمرض السكر

أماني الغامدي(صدى):

يعتبر السكرى من الأمراض المزمنة التي انتشرت في عصرنا الحالى، لأسباب عديدة، وللأسف معظم المرضى يكتشفون الإصابة في مرحلة متأخرة لعدم وعيهم بأعراض الإصابة بالسكرى.

وتقول الدكتورة مروة إمام استشاري الغدد الصماء ، أن هناك أعراضا محددة تؤكد الإصابة بمرض السكر، منها:

1- فتح الشهية وزيادة الجوع.

2- الشعور بالعطش المستمر، وجفاف الفم طوال الوقت.

3- خلل واضطراب في ضغط الدم.

4- كثرة التبول وتكرار الإصابة بالتهابات البول.

5- فقدان شديد في الوزن.

6- الشعور بالتعب والإرهاق الشديد والخمول الدائم.

7- عدم وضوح الرؤية والصداع المستمر والمزمن.

8- زيادة الإصابة بالالتهابات والقرح.

9- الإصابة بالحكة الشديدة في الأعضاء التناسلية.

10- تكرار الإجهاض عند النساء مع ظهور تشوهات خلقية للجنين.