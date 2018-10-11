صغار الشرقية للتايكوندو يتنافسون على الذهب

محمد السعران(صدى):

تنطلق اليوم الخميس الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري منافسات بطولة المنطقة الشرقية المفتوحة للبراعم والناشئين والتي تستمر لمدة يومين على صالة نادي الفتح بالأحساء .

ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة كبيرة من الأندية لعل أبرزها السلام والجبيل والفتح وهجر والاتفاق والنهضة والنجوم والصواب والجيل.

الجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي للتايكوندو قام بالتحضير لهذه الفعالية ، وسيتواجد المدير الفني للمنتخبات السعودية الكابتن عزيز أشرقي لاختيار العناصر المؤهلة للمنتخبات السنية .