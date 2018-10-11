صغار الشرقية للتايكوندو يتنافسون على الذهب
تنطلق اليوم الخميس الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري منافسات بطولة المنطقة الشرقية المفتوحة للبراعم والناشئين والتي تستمر لمدة يومين على صالة نادي الفتح بالأحساء .
ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة كبيرة من الأندية لعل أبرزها السلام والجبيل والفتح وهجر والاتفاق والنهضة والنجوم والصواب والجيل.
الجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي للتايكوندو قام بالتحضير لهذه الفعالية ، وسيتواجد المدير الفني للمنتخبات السعودية الكابتن عزيز أشرقي لاختيار العناصر المؤهلة للمنتخبات السنية .
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