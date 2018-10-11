نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد ” الهتاني “

حامد العمري(صدى):

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، لذوي الشهيد خميس بن سعيد الهتاني الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي .

وعبر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد ، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقد وصل جثمان الشهيد إلى محافظة أضم ، وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام ، والذين أدوا الصلاة على الشهيد وشاركوا أسرته تشييع جثمانه ومواراته الثرى .

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