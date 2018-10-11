بعد وفاة والده.. مسؤول بالصحة يشكو مدينة طبية للجهات العليا

نايف السالم(صدى):

اتهم مسؤول بصحة مكة المكرمة مدينة طبية بالتسبب في وفاة والده، بعدما نقلوه إلى مستشفى خاص، دون إبلاغهم.

وقدم المسؤول شكوى إلى الجهات العليا مطالبا فيها بالتحقيق فى أسباب وفاة والده، الذي كان منوما في المدينة الطبية، إثر تعرضه لجطلة بالمخ، تسببت بعدم القدرة على النطق وشلل نصفي.

وأوضح أنه بعد بضعة أسابيع تم وضعه على أجهزة تنفس صناعي، وأجري له شق حنجري بسبب نقص الأوكسجين في الدم، مما أدى إلى تعرضه لجلطة رئوية.

وأشار إلى أنه طلب نقل والده إلى مستشفى خاص إلا أنهم رفضوا ذلك، وبعد ذلك قاموا بتحويله إلى تلك المستشفى، دون أن يرافقه أي فرد من ذويه ،عندها تدهورت حالة والدهم ولم يمكث في المستشفى الخاص سوى خمسة أيام ثم توفى.