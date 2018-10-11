العثور على جثث 3 سيدات قرب الحدود بين اليونان وتركيا

أثينا(صدى):

كشفت الشرطة اليونانية، عن العثور على جثث 3 سيدات مجهولي الهوية، أمس الأربعاء، على الجانب اليوناني من الحدود النهرية بين تركيا واليونان.

وتشتهر تلك المنطقة بالهجرة غير الشرعية، فيما تعتقد مصادر أن السيدات لقين حتفهن قتلا.

وكان أحد المارة قد عثر على الجثث ملقاة في حقل وبين كل واحدة والأخرى مسافة قصيرة قرب طريق للمهاجرين من تركيا عبر حدود نهر إيفروس إلى شمال شرق اليونان.

ولم يعرف بعد إن كانت السيدات مهاجرات.