اعتراض صاروخًا باليستيًا تجاه نجران

نايف السالم(صدى):

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة العاشرة وإحدى وخمسين دقيقة ، مساء أمس الأربعاء، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة صعدة باتجاه أراضي المملكة.

وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي من اعتراض وتدمير الصاروخ، الذي أطلق لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في منطقة نجران، ولم ينتج عن اعتراض وتدمير الصاروخ أي إصابات ولله الحمد.

وأكد المتحدث أن هذه الأعمال العدائية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية يثبت تورط النظام الإيراني ودعمه لهذه الميليشيا الإرهابية، ويؤكد تعنت وتحدي هذه الميليشيا للقرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن، واستمرارها في تهديد أمن المملكة والأمن الإقليمي والدولي، وإصرارها على مخالفة القانون الدولي الإنساني.

وقد بلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة حتى الآن 204 صواريخ، تسببت في استشهاد 112 مدنياً من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات.