مواطن يواجه تهمة التضامن مع دولة معادية مقابل المال

عادل الحربي(صدى):

تضامن مواطن مع دولة معادية للمملكة، وقام برسم 100 كاريكاتير مسيء مقابل مبلغ من المال.

وباشرت المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في دعوى النيابة العامة ضد المتهم.

ويواجه عدة اتهامات منها مخالفة السياسات السعودية، والتواصل مع أشخاص معادين لها، والتعاطف مع دولة معادية، وتصريحه أنها لا تستحق المقاطعة.

بالإضافة إلى إساءته للحكومة وولاة الأمر برسم أكثر من 100 كاريكاتير مقابل مبلغ مالي، إضافة إلى إنتاج وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام.

وتسلم المدعى عليه لائحة الدعوى للرد عليها في الجلسة القادمة.