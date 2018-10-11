الملك فيصل في فيديو نادر: حينما نصارح بسياستنا لا يهمنا أن يزعل الشرق أو يتكدر الغرب

حمودي العنزي(صدى):

وثق مقطع فيديو نادر نشره الحساب الرسمي لـ ” ذاكرة الماضي الجميل ” ،كلمة للملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- أكد خلالها أن الدفاع عن كيان المملكة أهم من أي شيء آخر.

وقال الملك فيصل خلال المقطع : ” أقول عن عقدية ثابتة، أنه إذا لم ندافع بدمائنا وكياننا عن قضايانا فلن نكون أصحاب شأن ” .

وأضاف رحمه الله: ” نحن حينما نصارح بسياستنا لا يهمنا أن يزعل الشرق أو يتكدر الغرب ” .

وتأتي إعادة نشر المقطع بالتزامن مع التصريحات الأخير للسفير الكندي السابق للمملكة دينيس هوراك، واعترافه بارتكاب أخطاء أشعلت الخلاف مع المملكة.

وفي السياق ذاته ،كانت وزارة الخارجية الألمانية قد أعربت في وقت سابق عن أسفها ، لما شهدته العلاقات مع المملكة من سوء فهم الأشهر الأخيرة، متطلعة إلى أن يتجاوز البلدان ذلك، بحكم العلاقة القوية والاستراتيجية التي تربط بينهما.