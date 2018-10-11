استبعاد معلم عن السلك التعليمي بعد تحرشه بطالبة أثناء درس ” خصوصي “
أحالت الإدارة التعليمية بمحافظة المنيا بصعيد مصر، معلمُا إلى التحقيق، بعد توثيق مقطع فيديو له أثناء تحرشه بتلميذة.
وأظهر مقطع فيديو متداول واقعة التحرش، فيما تقدم ولي أمر الطالبة ببلاغ إلى النيابة العامة، صدر على إثره القبض على المعلم المتحرش، ويتم التحقيق معه.
وتأتي هذه الواقعة بعد أيام من تحرش مدرس مصري بطفلة عمرها 11 عامًا، بمحافظة الشرقية خلال درس خصوصي أيضًا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35497 ] نشر منذ 2 ساعتين
عالم عجيبة
يجيب المعلم ويدخله على بنته في أوطه لوحدهم
وعاوز الشيطان ميتدخلش في الموضوع
أما عالم غريبة فعلآ🤔
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20292 ] نشر منذ 1 ساعة
اللي يستحق العقاب هو ابوها اللي جلب لها المعلم واجلسهما في غرفة لوحدهما واغلق عليهما الباب
معقوله تجلس الفتاه ذات ال 11 ربيعا لوحدها مع رجل غريب ثم يلام المعلم لانه تحرش بها
المعلم بشر وحضر الشيطان معهما واصبح ثالثهما فطبيعي تكون النتيجه التحرش و لم تتجاوز التحرش
ولو لا التصوير لوقع المحضور
ثم كيف حصل التصوير هل كان الاب واضع اجهزة تنصت والات تصوير في العرفه ؟