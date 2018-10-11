استبعاد معلم عن السلك التعليمي بعد تحرشه بطالبة أثناء درس ” خصوصي “

القاهرة(صدى):

أحالت الإدارة التعليمية بمحافظة المنيا بصعيد مصر، معلمُا إلى التحقيق، بعد توثيق مقطع فيديو له أثناء تحرشه بتلميذة.

وأظهر مقطع فيديو متداول واقعة التحرش، فيما تقدم ولي أمر الطالبة ببلاغ إلى النيابة العامة، صدر على إثره القبض على المعلم المتحرش، ويتم التحقيق معه.

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام من تحرش مدرس مصري بطفلة عمرها 11 عامًا، بمحافظة الشرقية خلال درس خصوصي أيضًا.