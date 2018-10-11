بعد تصريحات السفير الكندي المطرود.. أمجد طه: كل من يتـهم المملكة بشيء سـيزحف طالبًا السماح

علي القحطاني(صدى):

علق خبير الشؤون السياسية أمجد طه، اليوم الخميس، على التصريحات الأخيرة للسفير الكندي السابق لدى المملكة دينيس هوراك ،واعترافه بأن كندا ارتكبت أخطاء في تعاملها مع السعودية ساعدت في إشعال نزاع دبلوماسي.

وقال طه في تغريدة له عبر ” تويتر ” مشاركًا بوسم ” كندا تعتذر للسعودية ” : ” وقبلها اعتذرت ألمانيا ،وقبلها السويد ،وكل من يتـهمها بشيء سـيزحف طالباً السماح من الكبار، إنها السعودية العظمى ” .

وأضاف : ” الـمزيد من المعتذرون في الطريق ” .

وكان السفير الكندي السابق قد صرح بأنه على الحكومة الليبرالية بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو، التي تؤكد باستمرار أهمية حقوق الإنسان، أن تخصص وقتًا أكبر لمحاولة إصلاح العلاقات مع السعوديين.

وتعد هذه التصريحات الأولى التي يقر فيها مسؤول كندي كبير بأن أوتاوا تتحمل جزءًا من المسؤولية عن الخلاف.

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