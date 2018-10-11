اليوم.. انقطاع الإنترنت عن 36 مليون مستخدم.. ومسؤولين: لن تؤثر إلا على 1% فقط

وكالات(صدى):

في الأيام القليلة الماضية انتشرت تقارير على مستوى العالم تفيد بانقطاع خدمات الإنترنت حول العالم اليوم الخميس، 11 أكتوبر.

ويعد الأمر صحيحا ولكن تم فهمه بشكل مغلوط من قبل البعض، إذ أن هناك تغييرا جذريا ستقوم به المنظمة الدولية لنطاقات الإنترنت بالفعل اليوم الخميس، لتغيير مفاتيح التشفير بهدف زيادة حماية شبكة الإنترنت.

وقالت شركة الإنترنت للأرقام والأسماء الممنوحة ” آيكان ” والمختصة فى توزيع وإدارة عناوين iP : مع قيام منظمة ICANN باستعداداتها، وللمرة الأولى على الإطلاق، لتغيير مفاتيح التشفير التي تساعد على حماية نظام أسماء النطاقات على الإنترنت (DNS)، نشرت المنظمة دليلاً لمساعدة الجميع على معرفة ما يمكن أن يحدث، وأضافت أن بعض مستخدمي الإنترنت قد يواجهون صعوبة في فتح بعض صفحات الإنترنت في مرحلة ما خلال 48 ساعة من استبدال المفتاح وسيبدأ المستخدم برؤية فشل تحليل الاسم عادة ” فشل الخادم ” أو أخطاء SERVFAIL.

لكن في الحقيقة غالبية مستخدمي الإنترنت لن يروا أي تغيير في عملية التصفح، إذ أن ICANN ستقوم بتشغيل مفاتيح قديمة وجديدة في نفس الوقت بحيث يمكن لمزودي خدمات الإنترنت اختبار شبكاتهم لضمان عدم حدوث مثل هذه الكسور، فيما تقول ICANN أن 1٪ فقط من مستخدمى الإنترنت من المحتمل أن يواجهوا مشاكل، وبالنظر إلى أن عدد مستخدمى الإنترنت يبلغ الآن 3.58 مليار مستخدم، مما يعنى أن ما يقرب من 36 مليون مستخدم يمكن أن يتأثروا على مستوى العالم.

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