في بريطانيا.. تعيين أول ” وزيرة انتحار “

لندن(صدى):

استحدثت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وزارة جديدة باسم وزارة ” منع الانتحار ” ، وذلك للحد من عدد الأشخاص المنتحرين، إذ ينتحر نحو 4500 شخصًا سنويًا في إنجلترا.

وعُينت ” سميت ماي جاكي دويل-برايس ” وزيرة لمنع الانتحار، في الوقت الذي اجتمع ممثلو 50 دولة في لندن، أمس الأربعاء، لحضور قمة للصحة العقلية.

ومن جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لحملة ” ضد العيش البائس ” المخصصة للوقاية من انتحار الذكور، إن هذه الخطوة تساعد على تسليط الضوء على الانتحار وآثاره المدمرة، وإزالة وصمة هذه القضية، ومواصلة بناء الدعم لجميع المتضررين في أنحاء المملكة المتحدة.