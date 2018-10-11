في بريطانيا.. تعيين أول ” وزيرة انتحار “
استحدثت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وزارة جديدة باسم وزارة ” منع الانتحار ” ، وذلك للحد من عدد الأشخاص المنتحرين، إذ ينتحر نحو 4500 شخصًا سنويًا في إنجلترا.
وعُينت ” سميت ماي جاكي دويل-برايس ” وزيرة لمنع الانتحار، في الوقت الذي اجتمع ممثلو 50 دولة في لندن، أمس الأربعاء، لحضور قمة للصحة العقلية.
ومن جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لحملة ” ضد العيش البائس ” المخصصة للوقاية من انتحار الذكور، إن هذه الخطوة تساعد على تسليط الضوء على الانتحار وآثاره المدمرة، وإزالة وصمة هذه القضية، ومواصلة بناء الدعم لجميع المتضررين في أنحاء المملكة المتحدة.
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