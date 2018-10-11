شاب يتبرع بكليته لأم صديقه دون علم أبنائها

نايف السالم(صدى):

في موقف إنساني نبيل، أقدم شاب على التبرع بكليته لوالدة صديقه دون علم أبنائها، بعدما حصل على الملف الخاص بها بحجة أنه يريد عمل إعلان لها بالصحف للبحث عن متبرع.

وأوضح الشاب أن والدة صديقه تبين أنها تعاني من الفشل الكلوي، وأبناءها حاولوا بكل الطرق إنهاء معاناتها، وذلك بالتبرع لها، إلا أن كل مساعيهم لم تنجح، كونهم حاملين مرض الأنيميا.

وأجريت العملية ،أمس الأربعاء ،في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وهي حاليًا بصحة جيدة، وحالتها مستقرة.

وأكد الشاب المتبرع أنه فعل ذلك ابتغاء وجه الله لإنقاذ حياة والدة أعز أصدقائه.