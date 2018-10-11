طقس بارد نهاية الأسبوع قد يحتاج للملابس الشتوية

الرياض(صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، طقسًا باردًا في إجازة نهاية الأسبوع الحالي، من الخميس إلى السبت.

وأشار الحصيني إلى أن الأجواء تميل للحرارة وسط النهار، والاعتدال أول الليل، والبرودة آخر الليل، وتكون باردة خارج المدن على معظم مناطق السعودية والخليج، وقد يحتاج الأهالي خارج المدن لملابس شتوية خفيفة.

وكشف عن درجات الحرارة المتوقعة ببعض المناطق، موضحًا أن الحرارة العظمى تتراوح من 32 إلى 39 ويُستثنى منها مكة والمدينة وحفر الباطن؛ إذ قد تسجل أربعين، ودرجة الحرارة الصغرى تتراوح من 17 إلى 27 درجة‏.

والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية العظمى فيها تتراوح من 25 ‏ إلى 30 والصغرى تتراوح من 14 إلى 22 درجة مئوية مع أمطار على أجزاء منها. ‏