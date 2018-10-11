بالصور.. وصول بعثة المنتخب البرازيلي.. و ” آل الشيخ ” يرحب بهم

نواف السالم(صدى):

وصلت، قبل قليل، بعثة المنتخب البرازيلي إلى مدينة الرياض، استعدادًا لخوض بطولة ” سوبر كلاسيكو ” الودية.

من جانبه، رحّب معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بالبعثة، قائلًا في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أهلاً بنجوم السامبا في الرياض ” .

وتقام البطولة برعاية المستشار تركي آل الشيخ، ويشارك بها منتخبات العراق والسعودية والأرجنتين بجانب منتخب السامبا.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مباراة أمام المنتخب البرازيلي يوم الجمعة القادمة، على أن يخوض المنتخب العراقي مباراة أمام الأرجنتين.