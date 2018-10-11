بالفيديو والصور.. شلل مروري بعقبة شعار لتعطل شاحنة

أبها(صدى):

أدى تعطُّل شاحنة في عقبة شعار التي تربط بين السراة وتهامة عسير، اليوم الأربعاء، في شل حركة السير قرابة ساعتين، ما تسبب في تكدُّس المركبات، وارتدادها كيلومترات عدة قبل أن يتم التعامل مع الوضع، وتُسحب الشاحنة التي شهدت عُطلاً في المحرك.

وقال ” مسافرون ” على الطريق، قضينا قرابة ساعتين قبل أن يتم فتح الطريق، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، مطالبين الجهات المختصة بإيجاد رديف للعقبة التي لا يكاد يمر يوم دون أن تشهد حادثًا.

وأوضحوا أن الوضع المتكرر عادة ما يلحق الأضرار بهم، فضلاً عن فوات مواعيد السفر والمستشفيات ومباشرة أعمالهم، إلى جانب تأخير سيارات الإسعاف التي عادة ما تنقل حالات لإنقاذ حياتها من مستشفيات تهامة إلى مستشفى عسير المركزي والمستشفيات المتخصصة والمتقدمة.

والجدير بالذكر أن عقبة شعار الشريان الحيوي والاقتصادي الذي يربط المنطقة الجنوبية ببقية مناطق السعودية.