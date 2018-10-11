5 إصابات بحمى الضنك في الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

اكتشفت اللجنة المُشكّلة لمتابعة ” حمى الضنك ” بمحافظة الطائف، اليوم الأربعاء، خمس حالات إصابة جديدة ” لمواطنان، وثلاثة أجانب ” بينهم ” امرأة ” ، فيما كشفت التحليلات المخبرية بالشؤون الصحية أن جميع الإصابات بشمال المحافظة .

وأوضحت ” صحة الطائف ” أن المُصابون أربعة منهم إصاباتهم محلية، ونشأت في المحافظة، أما الخامس فكانت إصابته وافدةً إليها من خارجها ” .

ولفتت ” صحة الطائف ” ، إلى أن المصابون راجعوا المستشفيات بعد ظهور أعراض المرض ” حمى الضنك ” عليهم، وتم إرسال التقارير الطبية لجهة الاختصاص لحين اتخاذ الإجراءات الوقائية حيال ذلك.

وستطالب اللجنة التنفيذية المُشكلة لـ ” حُمى الضنك ” الأمانة، والزراعة، وشركة المياه، وبرنامج المدن الصحية، والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، واستهداف أحياء المُصابين الخمسة بعمليات الرش لعدة أيام للقضاء على منابع البعوض الناقل.