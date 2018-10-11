5 إصابات بحمى الضنك في الطائف
اكتشفت اللجنة المُشكّلة لمتابعة ” حمى الضنك ” بمحافظة الطائف، اليوم الأربعاء، خمس حالات إصابة جديدة ” لمواطنان، وثلاثة أجانب ” بينهم ” امرأة ” ، فيما كشفت التحليلات المخبرية بالشؤون الصحية أن جميع الإصابات بشمال المحافظة .
وأوضحت ” صحة الطائف ” أن المُصابون أربعة منهم إصاباتهم محلية، ونشأت في المحافظة، أما الخامس فكانت إصابته وافدةً إليها من خارجها ” .
ولفتت ” صحة الطائف ” ، إلى أن المصابون راجعوا المستشفيات بعد ظهور أعراض المرض ” حمى الضنك ” عليهم، وتم إرسال التقارير الطبية لجهة الاختصاص لحين اتخاذ الإجراءات الوقائية حيال ذلك.
وستطالب اللجنة التنفيذية المُشكلة لـ ” حُمى الضنك ” الأمانة، والزراعة، وشركة المياه، وبرنامج المدن الصحية، والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، واستهداف أحياء المُصابين الخمسة بعمليات الرش لعدة أيام للقضاء على منابع البعوض الناقل.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55770 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يشفي مرضى المسلمين ,, آمين ,,