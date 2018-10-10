مدارس المعرفة الأهلية بمكة تحتفي بالمعلم في اليوم العالمي للمعلم

محمد السعران(صدى):

بحضور مساعد مكتب التعليم الأهلي للشؤون التعليمية بتعليم مكة الدكتور محمد القرشي والعميد نواف القرشي مدير إدارة الإمداد والتموين بشرطة العاصمة المقدسة والمهندس أحمد عبدالعزيز سندي عضو مجلس الجمعية الخيرية بمكة وعبدالرشيد الساعاتي عضو المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة وعدد من الحضور ممثلي الجهات والإدارات ؛احتفت مدارس المعرفة الأهلية المتوسطة بمكتب الغرب بتعليم مكة باليوم العالمي للمعلم بتكريم معلميها بالورود والهدايا التذكارية.

وكان الحفل الذي بدء بالذكر الحكيم قد حوى عدد من الفقرات حيث شملت على النشيد الترحيبي بالضيوف ثم تلاه قصيدة شعرية عن المعلم ؛ بعدها ارتجل قائد المدرسة الأستاذ نبيل صالح كعكي عبر فيها عن تقديره وشكره لمعلم الأجيال قائلاً أيها المعلم لك منا كل الحب والتقدير والاحترام على مجهودك وحرصك على بناء مستقبل أبنائنا الزاهر والحفاظ على تقدمهم في العلم فشكراً كثيراً لك

بعدها قدم أحد الطلاب كلمة الطلاب فكلمة المعلم الأول ؛ ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن مكانة المعلم .

وشكر المساعد الشؤون التعليمية بالتعليم الأهلي الدكتور محمد القرشي متوسطة المعرفة الأهلية على تنظيم الاحتفاء الرائع كونه لمربي الأجيال ومعلم الناس الخير متمنياً أن تكون هذه الاحتفالية دافعاً معنوياً لمواصلة العطاء والبناء لهذا الوطن المعطاء.

كما شارك المهندس أحمد عبدالعزيز سندي في فقرة ” مشاركة ضيف ” ذكر فيها ان المعلم هو من يصنع جيل المستقبل للمساهمة في تنمية الوطن في جميع الجهات وجميع المناشط وحضورنا اليوم في المشاركة حرصاً لتكريم هذا القدوة الصالحة مع دعائنا له بالتوفيق والسداد لنكمل مسيرة العطاء لهذا الوطن الغالي.

كما وشارك العميد نواف القرشي بكلمة بين فيها مكانة المعلم مضيفاً أنه وتعبيراً لحب المعلم وقدره من شرطة العاصمة المقدسة فقد تمت المشاركة في تكريم المعلمين متطرقاً للشراكة المجتمعية بين التعليم وشرطة العاصمة المقدسة لأجل مجتمع آمن ومتعلم .

ثم اختتم الحفل بفقرة لمسة وفاء للمعلمين القدماء للاستاذ منصور ابو منصور والاستاذ صلاح الخطابي ثم فقرة تكريم المعلمين .