بالصور.. ركين السعودية تطلق باكورة الفرنشايز المخصص للشباب السعودي للانتفاع

فيصل العنزي(صدى):

تماشيًا مع رؤية المملكة 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م، وضمن خطواتها التنفيذية والتطويرية لتحقيق بنود ومعايير الرؤية، وخصوصًا في قطاع التجزئة، أطلقت شركة ركين السعودية باكورة الفرنشايز المخصص للشباب السعودي للانتفاع بحقوق امتياز تو قو إكسبريس، والذي تسعى من خلاله إلى إتاحة علامتها التجارية الشهيرة تو جو إكسبريس الرائدة والمميزة في مجال التموينات لشباب الوطن.

وجدير بالذكر أن شركة ركين السعودية المالكة للعلامة التجارية تو جو مارت وتو جو إكسبريس تمتلك باعًا طويلًا وشهرة واسعة في المملكة من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية ومعايير سلامة الغذاء، إضافة إلى امتلاكها لعلاماتها التجارية الخـاصة بمنتجات تو جو تك التي تتعامل في الأجهزة بمنتجاتها المميزة، والتي يتم توزيعها على نطاق واسع في أكبر منافذ البيع في المملكة ما يعد مصدر دخل إضافي لشباب الأعمال.

ويأتي ذلك في إطار مواكبة أنشطة وتوجهات ركين السعودية وسعيها الدائم لتحقيق أهداف تنمية الاقتصاد والاستثمار الوطني لخدمة المجتمع المتناغم مع رؤية المملكة 2030.

وتسعى شركة ركين السعودية إلى المشاركة في تحقيق أهداف الإستراتيجية للتحول الوطنـي والمساهمة في تعظيم المحتوى المحلي، حيث تسهم مشاركة ركين السعودية من خلال تو قو إكسبريس في تنمية المحتوى المحلي والارتقاء بالقيمة المضافة للشباب السعودي، والتقليل من الاعتماد على الواردات وخلق فرص العمل؛ تحقيقًا لهدف رؤية المملكة 2030، ولاسيما في دعم توطين البقالات.