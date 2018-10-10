بالصور.. مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية توقع اتفاقية تعاون مع جمعية الادارة الصحية

محمد السعران(صدى):

وقع مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية مؤخرا اتفاقية تعاون مشتركه مع الجمعية السعودية للإدارة الصحية في الرياض .

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى المملكة والعيادات الاستشارية الدكتور عدنان بن سليمان العبدالكريم أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين المستشفى والجمعية .

وتضمنت الاتفاقية تقديم أنشطة وبرامج تدريبية في مجال الإدارة الصحية وفروعها لتطوير الكوادر البشرية العاملة بالمستشفى بالإضافة لتقديم دراسات وخدمات استشارية ، وكذا الاستفادة من الخدمات التي يقدمها كلا الطرفين .

وستساعد هذه الاتفاقية المختصين والمهتمين بالإدارة الصحية والجودة لتقديم رؤى وأفكار تسهم في رفع جودة مستوى الخدمات الصحية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠، بالاضافة إلى خدمات الاستشارات والدراسات والأبحاث والبرامج والمناهج العلمية والمهنية.

كما تشمل الاتفاقية المشاركة المجتمعية وتقديم فعاليات توعوية للمجتمع والقطاعات المختلفة لرفع مستوى الوعي والثقافة.

ويشار أنه قام بتوقيع الاتفاقية كل من د.عدنان بن سليمان العبدالكريم المدير التنفيذي لمستشفى المملكة و د.خالد خضر رئيس مجلس إدارة الجمعية .