بالصور.. جمعية مثاني الخيرية تقيم حفل تكريم للفائزين بجائزة الدكتور ياسر المدوح للأداء المتميز

سلطان الهوير(صدى):

على شرف فضيلة الشيخ مطارد بن دخيل العنزي المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية وبحضور رجل الأعمال الدكتور ياسر بن حامد المدوح الحازمي، أقامت جمعية مثاني الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الحدود الشمالية حفل تكريم الفائزين بجائزة الدكتور ياسر المدوح للأداء المتميز لفئة (مشرفي المجمعات، مديرات الدور، معلمي الحلقات، معلمات الحلقات)، وذلك يوم الأربعاء الموافق 1/2/1440هـ على مسرح النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية.

وهي جائزة سنوية تقدمها جمعية مثاني الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الحدود الشمالية برعاية من رجل الأعمال الدكتور ياسر بن حامد المدوّح الحازمي، تكريمًا لأهل القرآن – تعلّمًا وتعليمًا وإشرافًا – وتقديرًا لأدائهم المتميز، وذلك عبر معايير دقيقة ومعتمدة؛ لتقييم جودة الأداء خلال عام دراسي كامل؛ ليكونوا نماذج يحتذى بها في عصر التميز.

وقد ألقى فضيلة الشيخ مطارد بن دخيل العنزي كلمة عبر خلالها عن تشرفه بحضور حفل تكريم أهل القرآن ودعمهم من خلال تحفيزهم للتميز والعطاء، وقدم شكره لصاحب الجائزة، ومنسوبي الجمعية على هذه الأعمال المؤسسية المنظمة.

وقد أعلن الدكتور ياسر المدوح خلال كلمته التي عبر عن بالغ سعادته بتكريم القرآن وأهله، عن استمرار الجائزة لتكون سنوية.

وقدم فضيلة الشيخ بدر بن طاهر العنزي مدير عام الجمعية شكره وتقديره للدكتور ياسر بن حامد المدوح على تكفله بالجائزة ودعمه المستمر، وإعلانه عن استمرار الجائزة سنويًا، وأكد أن كل إنجاز بفضل الله ثم للزملاء والزميلات في الجمعية الذين بذلوا جهودًا عظيمة لتحقيق رؤية الجمعية ورسالتها وأهدافها، كما أكد فضيلته على شكره صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية والرئيس الفخري للجمعية على دعمه للجمعيات اللامحدود وآخرها تكريمه اليوم 45 حافظًا لكتاب الله ودعمه جمعيات المنطقة بمبلغ 300 ألف ريال جزى الله سموه خير الجزاء.

وفي ختام الحفل تم تكريم الفائزين والفائزات البالغ عددهم 25 فائزًا وفائزة وهم:

– أولا: فئة مشرفي المجمعات:

– مشرف جامع أبي بداح الأستاذ/ محمد بن حامد النمراوي.

– مشرف جامع الأمير عبدالعزيز بن مساعد الأستاذ/ مشوح بن فرحان العنزي.

– مشرف جامع الأمير عبدالله بن عبدالعزيز الأستاذ/ محمد بن عوض العنزي.

– مشرف جامع والدة الأمير الدكتور/ سلطان بن صغير العنزي.

– مشرف مسجد إبراهيم الغدير الأستاذ/ عبدالعزيز بن فهد العنزي.

– مشرف جامع الخليوي بالنسيم الأستاذ/ سامي بن خليف الحازمي.

– مشرف حلقات جعفر الطيار الأستاذ/ نايف بن مبارك الهزيمي.

– ثانيا: فئة مديرات الدور:

– مديرة دار الفرقان الأستاذة/ ليلى بنت عبدالمصلح الجوفي.

– مديرة دار أم محمد الخليوي الأستاذة/ كفه بنت مريحب الرويلي.

– مديرة الدار العاشرة الأستاذة/ هدى بنت علي الملحم.

– مديرة دار عائشة الأستاذة/ سمية بنت شافع العقل.

– مديرة دار التقوى الأستاذة/ مزيدة بنت عرعر العنزي.

– ثالثا: فئة معلمي الحلقات:

– المعلم في جامع الأمير عبدالله بن عبدالعزيز الأستاذ/ حسن بن رحيل العنزي.

– المعلم في جامع أبي بداح الأستاذ/ فهاد بن مجول العنزي.

– المعلم في مسجد عباد بن بشر الأستاذ/ فهد بن زعل البناقي.

– المعلم في جامع أبي بداح الأستاذ/ عبدالله بن سليم العنزي.

– المعلم في مسجد دلة الحازمي الأستاذ/ صالح بن سعد العنزي.

– المعلم في جامع ابن صغير الأستاذ/ عبدالرحمن بن حسام الدين محمد.

– المعلم في جامع الخليوي بالنسيم الأستاذ/ فريح بن عايد الحازمي.

– المعلم في جامع الأمير عبدالعزيز بن مساعد الأستاذ/ صلاح بن يوسف.

– رابعا: فئة معلمات الحلقات:

– المعلمة في دار التقوى الأستاذة/ الشيماء بنت فتح الله زايد.

– المعلمة في دار الفرقان الأستاذة/ إيمان بنت تويح الرويلي.

– المعلمة في دار حفصة الأستاذة/ أمل بنت عبدالله عمر.

– المعلمة في دار عائشة الأستاذة/ إلهام بنت نعمان كامل.

– المعلمة في دار خديجة الأستاذة/ ملكة بنت ياسين قهوجي.