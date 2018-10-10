المقهوي: نسعى للخروج بنتيجة إيجابية في مباريات الدورة الرباعية

نواف السالم(صدى):

قال حسين المقهوي لاعب وسط المنتخب الوطني الأول، أن المباريات الودية التي سيخوضها الأخضر في الدورة الرباعية ستعود بالنفع على لاعبي المنتخب، مشيرًا إلى قوة مستوى المنتخبات المميزة بوجود قطبي كرة القدم في العالم، البرازيل والأرجنتين بجانب العراق.

وأكد ” المقهوى ” على أن المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب الوطني في سوبر كلاسيكو ستكون ذات فائدة فنية قصوى تؤهلهم لبرنامج الإعداد لكأس أمم آسيا 2019.

وأضاف المقهوي: ” نسعى للخروج بنتيجة إيجابية مصحوبة بفائدة فنية.. وعاقدون العزم على الظهور بالمستوى المميز من أجل تحقيق ذلك ” .