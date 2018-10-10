نفاذ بيع تذاكر لقاء الأخضر أمام البرازيل في ” سوبر كلاسيكو “

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر إعلامية، عن نفاذ بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام البرازيل، والمقرر إقامتها الجمعة القادمة على ملعب الرعب.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أعلنت جدول مباريات الدورة الودية الرباعية، التي تستضيفها العاصمة الرياض، بدءًا من 11 من الشهر الجاري بين ” السعودية والبرازيل والعراق والأرجنتين ” .

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة، وتقرر أن يتم نقل البطولة الدولية الرباعية مباشرةً عبر قناة ksa sport HD 1 السعودية الرياضية وأبوظبي الرياضية.