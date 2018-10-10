السوبر المصري السعودي

لقد شاهد الجميع مباراة السوبر السعودي المصري بين ناديان كبيران هما الهلال ممثل السعوديه والزمالك ممثل مصر وقد استمتعنا كما استمتع الجمهور الرياض الواعي والمدرك بان التنافس داخل المستطيل الاخضر فقد وان المباراة هذه مثل غيرها من المباريات التي لابد من فايز وخاسر وهي بين عملاقين كبيرين من عمالقة الكورة في الدول العربية ونحن كهلاليين كنا نطمح في البطولة لتظاف لبطولاتنا ولكن قدر الله وما شاء فعل وهذا حال كرة القدم لك يوم وعليك مثله وهي لم تذهب لغريب وانما ذهبة لا شقانا في نادي الزمالك وباسمي وباسم كل الهلاليين والجمهور السعودي الواعي نبارك للاشقاء هذا الفوز ولكل منا راى بان الهلال فعل كل شي في المباراة ولكن لم تكتب هذه البطوله لنا ولكن ماشد انتباهي هي الافراح العارمه من بعض الجماهير السعوديه مع الاسف وذلك لهزيمة الهلال وكانهم تناسوا بان ااهلال نادي سعودي وهو يلعب خارجيا باسم الوطن وانه لازال كبير الكرة السعوديه وهذا ان دل فانما يدل مجددا ان هيبة الهلال ومكانتة وسيطرته على معظم البطولات المحليه تفرض على بعض الجماهير التعبير بهذه الفرحه عند اي تعثر وقد تبطي اكثر الانديه السعوديه ولم تصل لنصف بطولات الزعيم ويجب عليهم الاعتراف بهذا الواقع