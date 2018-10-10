الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة البرازيل

نواف السالم(صدى):

واصل المنتخب الوطني الأول اليوم الأربعاء تحضيراته لمواجهة منتخب البرازيل يوم الجمعة في افتتاح لقاءاتهما ضمن بطولة “ سوبر كلاسيكو ” ، وذلك في معسكر المنتخب الوطني بالرياض، المقام في إطار المرحلة الثانية من برنامج المنتخب الإعدادي للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019.

وأجرى المنتخب الوطني الأول مساء اليوم الأربعاء حصته التدريبية على ملعب جامعة الملك سعود، تحت إشراف المدير الفني للمنتخب خوان أنطونيو بيتزي الذي عمد في بداية الحصة إلى تطبيق مران تكتيكي، أعقبه تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين للقيام بمناورة على كامل مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات العرضية هجوميًا ودفاعيًا.

في حين واصل لاعب خط الوسط عبدالعزيز الجبرين تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.