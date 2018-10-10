الصحة تعتمد قراراً إلحاقیا لنقل 1011 من الموظفين

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة الصحة الیوم الأربعاء عن اعتماد قراراً إلحاقیا لنقل مجموعة من الموظفین والموظفات وصل عددھم 1011 موظفاً وموظفة من منسوبي الوزارة.

وجاء في القرار نظرا لتوفر عدد من الوظائف الشاغرة حالیاً، فقد تم إجراء المفاضلة لمن لم یتم نقلھم في المفاضلة السابقة وفقا لمعاییر المفاضلة وضوابط آلیة النقل الإلكترونیة المعتمدة لتحقیق العدالة وتكافؤ الفرص بین منسوبي الوزارة الراغبین في النقل بین قطاعات الوزارة المختلفة.

وقررت الوزارة بناء على ذلك نقل 1011 موظفاً وموظفة اعتباراً من تواریخ مباشرتھم بعد صدور قرار النقل.