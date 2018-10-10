إجراءات حاسمة من ” التعليم ” ضد مخالفي التكليف الإلكتروني

علي القحطاني(صدى):

أصدرت وزارة التعليم، تعميمًا تطالب فيه بالتأكُّد من صحة البيانات الموجودة في برنامج ” فارس ” ، وكذلك رقم الجوال عند رفع طلب التكليف الإلكتروني.

يأتي ذلك بسبب عدم التزام البعض بالتقديم إلكترونيًا، حيث أوضح التعميم أن مدة التكليف بالنظام لا تتجاوز السنة ولا تقل عن ستة أشهر، كما يشترط مضي سنة كاملة على الوظيفة المثبت عليها، ويشمل ذلك حالات الترفيه وتغيير المسمى الوظيفي.

وأوضحت الوزارة أنه بعد انتهاء طلب التكليف يتم إنهاء إجراءات إخلاء الطرف في مدة لا تتجاوز ١٥ يومًا من تاريخ الاعتماد النهائي بطلب التكليف.

وكشفت الوزارة، أنه في حالة عدم رغبة الموظف في إكمال التكليف بعد استكمال اعتماد المباشرة، فإنه يتم قطع التكليف واستكمال الاعتمادات على نظام فارس، واستكمال إجراءات إخلاء الطرف بعد قطع التكليف واعتماد القطع النهائي ورفعه على نظام فارس.

أما في حالة الرغبة في تمديد التكليف، فإنه على الموظف أن يرفع التمديد قبل انتهاء مدته بشهر واحد على الأقل من انتهاء المدة المحددة.