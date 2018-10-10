هل الأدوية النفسية تسبب الأدمان؟ .. الصحة توضح

عادل الحربي (صدى):

نفت وزارة الصحة الشائعة المنتشرة التي يرددھا الكثیرون بأن الأدوية النفسیة تسبّب الإدمان ويجب عدم استخدامھا.

أكدت وزارة الصحة على أھمیة الأدوية النفسیة في علاج الكثیر من الأمراض النفسیة إلى جانب العلاج السلوكي، بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية.

وأوضحت الوزارة أن الأدوية النفسیة أثبتت فعالیتھا في علاج كثیر من الأمراض ولا تسبب الإدمان، داعیة إلى الحرص على اتباع تعلیمات الطبیب عند استخدامھا.

الجدير بالذكر أن العالم يحتفل في العاشر من أكتوبر كل عام بالیوم العالمي للصحة النفسیة؛ لإذكاء الوعي العام بقضايا الصحة النفسیة، وإجراء مناقشات أكثر انفتاحاً بشأن الأمراض النفسیة، وتوظیف الاستثمارات في الخدمات ووسائل الوقاية على حد سواء.