” مصادر أمنية ” تنفى وقوع قتلى أو مصابين سعوديين بأحداث جامعة الجزيرة السودانية

علي القحطاني (صدى):

كشفت مصادر أمنية سودانية، اليوم الأربعاء، عن عدم وجود أي مبتعثين سعوديين أو من أي دولة عربية ضمن قتلى أو جرحى في التظاهرات وأحداث شغب التي شهدتها جامعة الجزيرة.

هذا واندلعت، اشتباكات عنيفة بين طلاب في جامعة الجزيرة ثاني أكبر الجامعات بالسودان، ولقيا طالبين مصرعهما فيما أصيب آخرون بجروح.

وأفادت ” المصادر الأمنية السودانية ” ، بأن الاشتباكات اندلعت داخل الحرم الجامعي، بسبب الشعارات الحزبية بين طلاب معارضين وآخرين موالين للحكومة.

وجاء على إثره تدخل قوات الأمن، التي طوقت الحرم الجامعي وسعت لتهدئة الاشتباكات الدائرة، والتي استخدمت فيها أسلحة بيضاء.