بالفيديو.. سارة الودعاني تعلن حملها بطريقة طريفة

أميرة خالد(صدى):

أعلنت خبيرة التجميل السعودية، سارة الودعاني، عن حملها عبر مقطع فيديو نشرته على تطبيق ” إنستجرام ” .

وقالت ” الودعاني ” في الفيديو: ” أهلا وسهلًا كيف حالكم.. مستحية منكم شوي .. عشان كدا أنا مرة تعبانة ودايمًا مرهقة.. فترة حلوة جميلة الله يرزق كل بنت يارب ” .

كما نشرت صورة لها وقد ظهر عليها تغيرات الحمل، معلقة : ” الله يرزق كل بنت .. الحمدلله يا رب ” .