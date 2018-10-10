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بالفيديو.. سارة الودعاني تعلن حملها بطريقة طريفة

بالفيديو.. سارة الودعاني تعلن حملها بطريقة طريفة
أميرة خالد(صدى):

أعلنت خبيرة التجميل السعودية، سارة الودعاني، عن حملها عبر مقطع فيديو نشرته على تطبيق ” إنستجرام ” .

وقالت ” الودعاني ” في الفيديو: ” أهلا وسهلًا كيف حالكم.. مستحية منكم شوي .. عشان كدا أنا مرة تعبانة ودايمًا مرهقة.. فترة حلوة جميلة الله يرزق كل بنت يارب ” .

كما نشرت صورة لها وقد ظهر عليها تغيرات الحمل، معلقة : ” الله يرزق كل بنت .. الحمدلله يا رب ” .


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 32610 ] نشر منذ 28 دقيقة

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مسكينه تحسب ما على هي حملت ترين حتى البساس تحمل وتلد توائم بعد

[ عدد التعليقات: 3082 ] نشر منذ 19 دقيقة

احلى يالبردقانه🍊
ياليل اليل حتى للحمل سيلفي😂😂
بعد فترة بتصور سرها ناقز على قدام
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 32610 ] نشر منذ 14 دقيقة

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مسكينه تحسب ما هلى هي حملت ترين حتى البساس تحمل وتلد توائم بعد

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