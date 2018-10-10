بالفيديو.. سارة الودعاني تعلن حملها بطريقة طريفة
أعلنت خبيرة التجميل السعودية، سارة الودعاني، عن حملها عبر مقطع فيديو نشرته على تطبيق ” إنستجرام ” .
وقالت ” الودعاني ” في الفيديو: ” أهلا وسهلًا كيف حالكم.. مستحية منكم شوي .. عشان كدا أنا مرة تعبانة ودايمًا مرهقة.. فترة حلوة جميلة الله يرزق كل بنت يارب ” .
كما نشرت صورة لها وقد ظهر عليها تغيرات الحمل، معلقة : ” الله يرزق كل بنت .. الحمدلله يا رب ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55766 ] نشر منذ 50 دقيقة
الشكوى لله ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32610 ] نشر منذ 28 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مسكينه تحسب ما على هي حملت ترين حتى البساس تحمل وتلد توائم بعد
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3082 ] نشر منذ 19 دقيقة
احلى يالبردقانه🍊
ياليل اليل حتى للحمل سيلفي😂😂
بعد فترة بتصور سرها ناقز على قدام
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32610 ] نشر منذ 14 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مسكينه تحسب ما هلى هي حملت ترين حتى البساس تحمل وتلد توائم بعد
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32610 ] نشر منذ 12 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه