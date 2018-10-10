لجنة الانضباط: 40 ألف ريال غرامات نادي القيصومة واللاعب “فيليب سوزا “

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، ال يوم الأربعاء، عن قرار ” لجنة الانضباط والأخلاق ” ، بإلزام نادي القيصومة بدفع غرامة قدرها 10,000 ريال، وذلك نتيجة لتأخير إداريي الفريق أكثر من 20 دقيقة في تسليم المراقب كشف أسماء المشاركين في المباراة، وذلك في مباراة فريقهم ضد نادي النهضة دوريًا.

كما أصدرت ” اللجنة ” ، قرارًا بإيقاف لاعب نادي نجران ” فيليب سوزا ” (6) مباريات بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة قدرها 30,000 ريال لبصقه على لاعب منافس بعد نهاية مباراة فريقه ضد نادي النجوم دوريًا.