عبدالعزيز الجبرين يواصل تدريباته الخاصة برفقة الجهاز الطبي

نواف السالم(صدى):

واصل لاعب خط وسط المنتخب الوطني الأول عبدالعزيز الجبرين، تدريباته الخاصة برفقة الجهاز الطبي في تدريبات اليوم الأربعاء في إطار تجهيزه إثر شعوره بآلام في العضلة الضامة.

وواصل المنتخب الوطنى تدريباته على إستاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019.

ويستعد المنتخب الوطني للقاء نظيره البرازيلي يوم الجمعة المقبل، ضمن الدورة الرباعية التي تستضيفها المملكة، بمشاركة الأرجنتين والعراق أيضا.