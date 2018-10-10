الأمين العام لـ ” موهبة ” يستقبل سفير دولة الكويت لدى المملكة

حامد العمري(صدى):

استقبل معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ” موهبة ” الدكتور سعود بن سعيد المتحمي ، في مقر المؤسسة بالعاصمة الرياض اليوم ، الشيخ ثامر بن جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة ، بحضور عدد من مسؤولي ومنسوبي ” موهبة ” .

واستعرض معالي الدكتور المتحمي مع الشيخ ثامر الأحمد الصباح رسالة ورؤية ” موهبة ” ، كمؤسسة رائدة في اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في المجالات العلمية ذات الأولوية التنموية، وما تقدمه لهم من برامج وخدمات وأنشطة، وخططها الحالية والمستقبلية ودورها في ضوء رؤية المملكة 2030، لإعداد كوادر وطنية مبدعة تقود التنمية في المملكة.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون بين مؤسسة ” موهبة ” , ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ، لخدمة الموهوبين والمبدعين في المنطقة، وتقديم الدعم والرعاية للنابغين والمبدعين محليًا وإقليميًا وعالميًا.

من جانبه , اطَلع سفير دولة الكويت خلال اللقاء على الخطة الاستراتيجية للموهبة والإبداع ودعم الابتكار، والخطوط العامة للخطة الخمسية الثالثة MAWHIBA3 التي يبدأ تنفيذها في عام 2019، التي تركز على التميز والتمكين.

وتعرف على أبرز إنجازات ” موهبة ” ، ومنتجاتها الفكرية، وجهودها لتوسيع شراكاتها الاستراتيجية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، لتعزيز وجودها كبيت خبرة عالمي في مجال رعاية الموهبة والإبداع.

وأعرب الشيخ ثامر الأحمد الصباح عن سعادته بزيارة المؤسسة ، وإعجابه بما تقوم به ” موهبة ” من دور ريادي في رعاية الموهوبين والموهوبات من أبناء المملكة، وما حققوه من نتائج وإنجازات في المسابقات الدولية، واستثمار إبداعاتهم لأغراض التنمية، والوصول بهم الى العالمية من خلال برامج ومبادرات موهبة.