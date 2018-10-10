وفاة صاحبة أشهر ” شاي ” في كورنيش الخبر

نايف السالم(صدى):

رحلت اليوم صاحبة أشهر شاي في كورنيش الخبر، بعد صراعها مع المرض في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ليعزيها كل من عرف تلك المرأة السعودية العاشقة للحياة.

اتخذت المرأة العصامية وتدعى أم عبدالله من بيع الشاي في كورنيش الخبر مصدر رزق لها لتربية ابنائها وبناتها وتجاوزت ثقافة “العيب”، مما حدا بأمانة المنطقة الشرقية أن تمنحها عربة فود ترك ضمن مشروع ” بسطة ” ليساعدها في الحد من تكاليف الحياة.

ذاع صيت شاي أم عبدالله بعد عشرون عاماً من الثبات فلم يقف عند حدود الخبر أو الدمام فحسب، بل تعدى ليصل إلى كل أنحاء المنطقة الشرقية وكذلك عندما يأتي زائر لمدينة الخبر ويتجه لكورنيشها يسأل عن شاي أم عبدالله ، فليس غريباً أن تسمع أحد سكان هذه المدن البعيدة يصفون مذاقه شتى أوصاف المدح والإعجاب فيحرصون على شربه كلما سنحت لهم الفرصة لزيارة الخبر.

وقد تفاعل مع خبر وفاتها المغردون عبر وسم شاي أم عبدالله ليفيضوا لها بالدعاء لها حتى أصبح ترند في شبكة التواصل الاجتماعي ” تويتر “.