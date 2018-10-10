غدا تنطلق بطولة جدة لجمال الخيل العربية الأصيلة في جدة

علي القرني(صدى):

تنطلق غداً بطولة جدة لجمال الخيل العربية الأصيلة التي تنظمها شركة جمال الجواد العربي في مركز سيتي هورس بجدة وتستمر لمدة 3أيام بمشاركة 188 جواداً ينتمون إلى 102 ملاك . وأكملت اللجنة المنظمة استعداداتها لانطلاق البطولة التي ستشهد العديد من الفعاليات المصاحبة كمعارض للأسر المنتجة ومحاضرات متخصصة في الخيل العربية الأصيلة ومعرض للفن التشكيلي الخاص بالخيل ومعارض مبيعات متنوعة وأنشطة وفعاليات خاصة بالأطفال ومنطقة مخصصة لركوب الخيل وألعاب الأطفال.