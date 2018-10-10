بالفيديو..كساب العتيبي : هناك ضباع تتنهز بعض الشباب الذين لايفهمون معنى المعارضة

عادل الحربي (صدى):

كشف الناشط السياسي ” كساب العتيبي “، اليوم الأربعاء، عن تواصل عدد كبير من الشباب المعارضين السعوديين معه، من أجل العودة إلى وطنهم، موضحًا أن ذلك يأتي بعد تأثرهم بتغريداته على ” تويتر “.

وقال العتيبي خلال مشاركته في برنامج ” معالي المواطن ” : هناك ضباع تتنهز الفرصة للتلاعب ببعض الشباب السعوديين في الخارج الذين لايفهمون معنى المعارضة أصلاً.

وأضاف : هناك مجموعة من الشباب والبنات يريدون العودة إلى وطنهم ولكنهم يخشوا العودة، وقلت لهم الوطن لم يبخل معهم أبدًا.

وكان الناشط كتب على تويتر قائلا : لمُروّجي الكذب والوهم؛ أنا عارضتُ 20 عاماً. قسوتُ على وطني، وأسأت لبعض رموزه، وأدركتُ خطأي وثمّنتُ قُدسية الوطن، أعادني وطني لحُضنه، واحتوتني قيادته. اعتذرت لكل من أخطأت في حقه، وعُدتُ لوطني ولم أُقتَل. السعودية لا تغتال، أنا أنموذجكم فاصمتوا.