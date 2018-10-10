خلال شهر.. رجال حرس الحدود يحبطون محاولات لتهريب طن من الحشيش

سعيد العجل(صدى):

أحبط رجال حرس الحدود في المناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير)، محاولات لتهريب ما يقارب (طن) من مادة الحشيش المخدر، وذلك خلال شهر محرم.

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر بن محمد الحربي، بأنه في إطار تنفيذ مهام رجال حرس الحدود للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، فقد تم بتوفيق الله، خلال شهر محرم من عام ١٤٤٠هـ إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (٨٢٢) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (١٥) شخصاً ، بينهم (٧) أثيوبيين و(٤) يمنيين و (٣) سعوديين وشخص واحد من الجنسية الأفغانية ، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة. مبينآ أنه تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية .

وأكد العقيد الحربي على حرص وعزم رجال حرس الحدود في حماية حدود الوطن والتصدي بحزم لمحاولات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.