اليوم العالمي للصحه النفسيه بوحدة الحماية الاجتماعية بجدة

نايف السالم(صدى):

فعلت الأخصائية النفسيه/ليلى مصلح الزهراني بوحدة الحماية الأجتماعية بجده (قسم الأيواء) برنامج للتذكير بأهمية الصحه النفسيه

ويهدف الى مزيداً من التوعية عن المرض النفسي والعمل على حل كافة المشكلات التي تعترض السلامه النفسية والعمل على علاج الاضطرابات النفسية التي ظهرت مع متطلبات العصر وضغوطه.

وقدتخلل البرنامج توزيع بروشورات توعويه نفسيه على نزيلات الإيواء إلى جانب كادر العمل ومناقشة بعض الاسئله والاجابة عليها.

وفِي الختام تم توزيع الهدايا التذكارية على الجميع في جو من الالفة والمحبه من قبل الأخصائية النفسيه.