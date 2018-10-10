شركة النهدي توفر وظائف شاغرة للجنسين في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروع الشركة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، مؤكدة أن الوظائف المتاحة على مسمى مدير صالة عرض (للرجال/ مكة المكرمة)، و مدير صالة عرض (للرجال/ الرياض)، ومدير صالة عرض (للجنسين/ جدة)، و مساعد صالة عرض (للجنسين/ جدة).

وأضافت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يناير 2019م، لافتة إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة الدخول هنا .