كلمة الأمير فيصل بن خالد في مؤتمر اعلان الفائزين بجائزة الملك خالد

محمد السعران تصوير.. عبدالعزيز حامدي(صدى):

انطلق مساء اليوم المؤتمر الصحفي لإعلان الفائزين بجائزة الملك خالد وذلك بمقر مؤسسة الملك خالد الخيرية حيث بدأ المؤتمر بكلمة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة المؤسسة حيث قال فيها :

يسرني ابتداءً –أيها الأخوة والأخوات – أن أعبّر لكم نيابة عن أعضاء مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد عن جزيل الشكر والتقدير لكم في وسائل الإعلام المتنوعة على حرصكم واهتمامكم بموضوعات التنمية والاقتصاد في بلادنا الغالية، ولقد كنتم منذ انطلاق أعمال المؤسسة خير شريك في هذا المجال، كما كان لدعمكم من خلال التغطيات لموضوعات الاقتصادية والتنموية عظيم الأثر في إبراز الدور الإيجابي والتنموي الذي ننشده جميعاً ونسعى إليه.

أيها الأخوة الحضور .. لا يخفاكم جميعاً أن دولتكم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعضيده ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- يقودان هذا الوطن العظيم بحزمٍ وعزمٍ غير مسبوقين على كل الأصعدة، لمواجهة التحديات التي تحيط بنا على مستوى المنطقة والعالم، لذا كان التوجه الحكومي نحو تطوير مجالات الاقتصاد والتنمية في بلادنا جاداً وحاسماً على نحو يضع بلادنا وأبناءها في الموقع اللائق بهم بين سائر الأمم والشعوب.

كما لا يخفاكم -أيها الأخوة- أن هذا التوجه الطموح محفوفٌ بالتحديات والعوائق التي يجب على جميع القطاعات أن تتحد وتتعاون في تذليلها والتغلب عليها. غير أن ما يجعلنا واثقين بأننا -بحول الله-قادرون على صناعة النجاحات وتحقيق الغايات التي نعمل من أجلها ونسعى إليها، هو أن قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- قد أوضحت التوجهات ووضعت خارطة الطريق نحو تطوير قطاعات الاقتصاد والتنمية والإنسان في بلادنا، فكانت رؤية المملكة 2030م، التي حدّدت المسار نحو هذه الأهداف والغايات المباركة.

ولا شك أن القطاع غير الربحي في المملكة قد أخذ حيزاً مهماً في رؤية المملكة الطموحة التي شددت على تعزيز دور هذا القطاع الحيوي، من خلال رفع نسبة المشروعات الخيرية التي لها أثر اجتماعي، وتمكين القطاع غير الربحي من التحوّل نحو المؤسسية.

وانطلاقاً من هذا التوجه، فقد تبنّت مؤسسة الملك خالد تحقيق الازدهار عبر تفعيل دور المساهمين في التنمية و تمكينهم من خلال الاستثمار الاجتماعي وبناء القدرات بما يضمن نشوء مجتمع سعودي تتكافأ فيه الفرص وتسعى منظماته وأفراده إلى المساهمة الفعالة فيه، لذا تأتي جائزة الملك خالد بفروعها الثلاثة كإحدى أوجه هذا التفاعل نحو ظروف المرحلة من خلال دعم المنشآت الوطنية الخاصة وغير الربحية وتمكينها من تبني أفضل ممارسات العمل التنموي المستدام والمؤسس، بعيداً عن النشاط الرعوي المؤقت، وبما يجعلها قادرة على الاستمرار في صناعة المنجزات والمبادرات في وطننا الغالي.

أيّها الأخوة الحضور..

أتقدّم بالشكر والتقدير لكل من ترشّح لنيل الجائزة من الجهات غير الربحية والخاصة والأفراد، من أولئك الذين يتطلعون بشغفٍ وهمةٍ لخدمة مجتمعهم وبلادهم، والإسهام في تنميته وازدهاره، كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل أعضاء هيئة الجائزة الأفاضل، واللجان المختلفة لفروعها الثلاثة، على ما قدموه من جهود كبيرة وعمل دؤوب خلال العام الحالي والأعوام الماضية.

ويسرّني الآن أن أعلن لكم عن أسماء الفائزين في فروع الجائزة للعام 2018م، وهم كالتالي:

أولاً: فرع ” شركاء التنمية ” :

الهادف إلى تشجيع الأفراد والمجموعات التي تقوم بتنفيذ المبادرات الاجتماعية المميزة وابتكار الحلول الخلاّقة التي تساهم في مواجهة وحل التحديات المجتمعية. وقد فاز بالجائزة هذا العام عبر آلية التصويت الجماهيري عبر موقع مؤسسة الملك خالد على شبكة الإنترنت، كلاً من المبادرات التالية:

المركز الأول: مبادرة ” حصالة ” وحصلت على نسبة42% من إجمالي الأصوات المتلقّاة للمبادرات الثلاث النهائية المتأهلة لنيل الجائزة

المركز الثاني: مبادرة ” حملة آدم ” بنسبة تصويت بلغت29%.

المركز الثالث: مبادرة ” نادي كتابي ” بنسبة تصويت بلغت27%.

ثانيا: فرع ” التميّز للمنظمات غير الربحية ” :

وتُمنح جائزته للمنظمات غير الربحية المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمتميّزة في الأداء الإداري، وقد فاز بالجائزة الجمعيات التالية:

المركز الأول: جمعية الكوثر الصحية الخيرية بمنطقة عسير.

المركز الثاني: جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة (أسرتي).

المركز الثالث: الجمعية النسائية الخيرية الأولى بجدة.

ثالثا: فرع التنافسية المسؤولة:

وتُمنح لمنشآت القطاع الخاص المتميّزة في مجال الاستدامة. وقد فاز بالجائزة كلاً من الشركات التالية:

المركز الأول: شركة هواوي السعودية.

المركز الثاني: الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت).

المركز الثالث: مستشفى الأطباء المتحدون.

أيّها الحضور الكريم،،

لا يسعني في هذه اللحظة إلا تهنئة الفائزين بجوائز هذا العام، متأملاً منهم مواصلة العمل بجهد ونشاط، إذ مازال المجال متاحاً أمامهم لصناعة المزيد من النجاحات والمنجزات.

ولأولئك الذين ترشّحوا لنيل جوائز هذه الدورة ولم يحالفهم الحظ جزيل الشكر والتقدير على مشاركتهم، كما لا يفوتني أن أشكر كل من كان له إسهامٌ أو مشاركةُ بفكرة أو رأي أو مقترح من شأنه تطوير العمل غير الربحي في وطننا الحبيب، كما تعتزم هيئة الجائزة للإحتفالي بالذكرى العاشرة من انطلاق جائزة الملك خالد رحمة الله، وابراز اثرها التنموي والاجتماعي والاقتصادي في المجتمع السعودي خلال العقد المنصرم، ولما كان لها من الأثر الواضح والجليل في خلق روح التنافس في مجال القطاع غير الربحي على كافة مستوياته, افراد – منضمات – شركات و المساهمة الفعالة في بناء وطننا الغالي.

وختاماً؛ أشكركم أيها الأخوة والأخوات على حضوركم ومشاركتنا هذه المناسبة التي نعتز بها جميعاً، كيف لا وهي تحمل اسم المغفور له -بإذن الله- الملك خالد بن عبدالعزيز طيب الله ثراه، وتمثل إحدى ترجمات منهجه ورؤيته تجاه دعم العمل الإنساني والخيري الذي يحمل الضعيف ويمكنه حتى يستقيم على قدميه، ويستقل عن الحاجة للآخرين، بل وبما يجعل منه مساهماً إيجابياً في مجتمعه ووطنه. أكرّر شكري وتقديري على حضوركم، ومساهماتكم الملموسة في إيصال الرسالة الإنسانية لمؤسسة الملك خالد وإبرازكم للنماذج الملهمة في وطننا الغالي. متمنياً لكم وللجميع مزيداً من التوفيق والسداد.