جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تكرم وتودع المقحم

سعيد العجل(صدى):

في يوم مميز حافل بالمحبة والود والتقدير أقامت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية ممثلة بإدارة العلاقات الجامعية والإعلام وبحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ومدراء العموم وجمع من الإعلاميين والزملاء حفل توديع و تكريم لسعادة الأستاذ عبدالعزيز بن عثمان المقحم مدير العلاقات المجتمعية والدولية والإعلام بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، بمناسبة انتهاء فترة عمله وانتقاله للعمل في بنك التنمية الإجتماعية مديراً للإدارة العامة للمسؤولية الإجتماعية، وأتى هذا الاحتفال المعبر من باب التقدير للجهود المثمرة التي بذلها الأستاذ عبدالعزيز المقحم وماحققه من انجازات خلال مسيرته العملية، وباعتباره من الكفاءات الوطنية المميزة التي تفتخر بها الجامعة.

فيما عبَر المحتفى به الأستاذ عبدالعزيز المقحم عن عميق امتنانه وعرفانه لمعالي مدير الجامعة و وكلائها وعمداء الكليات والمدراء وجميع الحضور لمشاعرهم الصادقة.

والجدير بذكره أن الأستاذ عبدالعزيز المقحم حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الموارد البشرية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى ومر خلال مسيرته العملية والتي تمتد لأكثر من ١٥ عاماً بالعديد من المحطات بين القطاعين الخاص وشبه الحكومي.

وفي ختام الاحتفال قدم سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور يوسف العيسى نيابة عن معالي مدير الجامعة الدكتور بندر القناوي درعاً تذكارياً بهذه المناسبة للمحتفى به متمنياً له التوفيق والنجاح الدائم.