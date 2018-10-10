بالفيديو.. ذوو الفتاة السعودية التي سقطت في تركيا يروون تفاصيل الحادث

عادل الحربي (صدى):

كشف هاني الحربي، شقيق الفتاة التي سقطت من شلال على صخرة في تركيا وأصيبت بإصابات خطيرة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” معالي المواطن ” ، أن شقيقته كانت في سياحة عائلية في تركيا، مضيفًا أنها سقطت من شلال ارتفاعه حوالي 7 متر على صخرة في الأسفل، وتم إسعافها من قبل الأشخاص الموجودين.

وأشار ” الحربي ” ، إلى أنه تم الاتصال بالإسعاف لنقلها إلى المستشفى والتواصل مع السفارة والتي تجاوبت واهتمت بالحالة، مؤكدًا أنه تم تحويلها إلى مستشفى والكشف عليها حيث تقرر ضرورة التدخل الجراحي.

وأكد أن المستشفى التي توجد به حاليًا ليس بالمستوى المنشود، موضحًا أنهم يريدون نقلها إلى مستشفى في المملكة وقد طالبوا السفارة بذلك.

وأشار إلى أن حالتها لم يتم تشخيصها على الفور، وأنها أجرت عمليتين جراحيتين، كما أن الإسعاف تأخرت قرابة ساعة لحين وصلت إلى موقع الحادث ونقلتها.