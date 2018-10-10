بالفيديو.. السبب وراء ضحكة الشيخ محمد بن زايد

أبو ظبي(صدى):

كشفت وسائل إعلام إماراتية، عن سر ضحكة الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، بين الجمهور في ندوة ” مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل ” .

وأوضحت وسائل الإعلام، أن الضحكة كانت نتيجة سؤال سأله المذيع حمد الحارثي لرئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي والرئيس التنفيذي لشركة ” مبادلة ” الإماراتية للاستثمارات، خلدون المبارك، حول مدى رضا الشيخ محمد بن زايد عن أداء ونتائج ” مان سيتي ” خلال السنوات الماضية.

وجاء رد ” المبارك ” قائلًا : ” إن شاء الله دايمًا راضي ” ، لينفجر الشيخ محمد بن زايد ضاحكًا بين الجمهور، من ارتباك ” المبارك ” الذي ظهر فور سماع السؤال.

يذكر أن مقطع الفيديو الذي أظهر ضحكة الشيخ محمد بن زايد، كان قد انتشر بشكل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد فيه الإماراتيين بتواضع الشيخ محمد، وانسجامه مع الجماهير التي حضرت الحدث.