بالفيديو.. السبب وراء ضحكة الشيخ محمد بن زايد
كشفت وسائل إعلام إماراتية، عن سر ضحكة الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، بين الجمهور في ندوة ” مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل ” .
وأوضحت وسائل الإعلام، أن الضحكة كانت نتيجة سؤال سأله المذيع حمد الحارثي لرئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي والرئيس التنفيذي لشركة ” مبادلة ” الإماراتية للاستثمارات، خلدون المبارك، حول مدى رضا الشيخ محمد بن زايد عن أداء ونتائج ” مان سيتي ” خلال السنوات الماضية.
وجاء رد ” المبارك ” قائلًا : ” إن شاء الله دايمًا راضي ” ، لينفجر الشيخ محمد بن زايد ضاحكًا بين الجمهور، من ارتباك ” المبارك ” الذي ظهر فور سماع السؤال.
يذكر أن مقطع الفيديو الذي أظهر ضحكة الشيخ محمد بن زايد، كان قد انتشر بشكل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد فيه الإماراتيين بتواضع الشيخ محمد، وانسجامه مع الجماهير التي حضرت الحدث.
خلال الحوار @hamed_alharthi مع معالي خلدون المبارك
ذكر بأن الشيخ محمد بن زايد لا يرضى بأي انجاز ويطالبه بالمزيد
حماد الحارثي سأل معالي خلدون المبارك
هل بوخالد راضي عن عملك في @ManCity وما انجزته حتى الان !
خلدون توهق 😅
الله يديم الضحكه على ويهك يا بو خالد 🇦🇪😭 pic.twitter.com/R3PoTOGhRU
— `زايد المنهالي . (@Z_Almenhali1) ١٠ أكتوبر ٢٠١٨
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55762 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب طيب ..
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3080 ] نشر منذ 56 دقيقة
😂😂المضيع 😂😂
قرأتها اكثر من مره ليتكم تعدلونها
حاولت استوعبها عجزت
شكلكم تقصدون المذيع