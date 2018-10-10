الشركة السعودية لتقنية المعلومات توفر وظائف هندسية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت الشركة السعودية لتقنية المعلومات – المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- والمتخصصة بتقديم الخدمات الرقمية والأمن السيبراني، عدد من الوظائف الهندسية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة السعودية أن العمل بفروع الشركة في مدينة الرياض، مبينة أن الوظائف المتاحة على مسمى مهندس برامج الأمن السيبراني (عدد 6 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ومطور برامج- الواجهة الأمامية: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة البرمجيات، أو المجالات التقنية ذات الصلة.

وأكدت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 ديسمبر 2018م، مشيرة إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــــا .