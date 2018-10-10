وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وظائف صحية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:مدرب ثاني محاكاة التعلم الإكلينيكي (عدد وظيفتين للرجال): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات الرعاية الصحية ذات الصلة، وأخصائي ثالث التثقيف الصحي (للنساء): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التثقيف الصحي، والتمريض)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

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